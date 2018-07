Corinthians poderá ter Emerson Sheik no Mundial de Clubes

A torcida corintiana pode respirar aliviada. Emerson Sheik não tem nenhuma lesão grave no joelho direito. Desta forma, o atacante não corre o risco de desfalcar o Corinthians no Mundial de Clubes, em dezembro, no Japão.

O temor surgiu no 1 a 1 com a Portuguesa, sábado, no Canindé. Sheik sentiu dores no joelho e foi substituído logo aos 19 minutos de jogo. Ele ficou em repouso no resto do fim de semana e hoje fará exames de imagem para que se estabeleça o seu prazo de recuperação. No entanto, o departamento médico do Corinthians garantiu que não há o que temer.

“A princípio, o Emerson vai precisar de uma semana de recuperação. Se for um problema mais sério, um mês. O ligamento deu uma estirada e voltou para o local. Não creio que seja nada grave”, disse o médico do Corinthians, Júlio Stancati. “Ele não corre risco algum para o Mundial. Uma operação está fora de cogitação.”

Enquanto não se sabe ao certo o período em que Emerson não poderá atuar, Romarinho, o atacante mais jovem do elenco corintiano, com 21 anos, está na frente na corrida para ser titular ao lado de Sheik no Mundial. Mas, para isso, ele precisará demonstrar mais objetividade.

Esse problema ficou claro pelo fato de Tite ter aprovado a postura do time no empate com a Lusa, mas com uma ressalva: os jogadores de frente precisam arriscar e finalizar mais.

Romarinho se destacou no Corinthians graças à ousadia de partir para cima de seus marcadores, mas não foi bem no sábado e acabou levando um puxão de orelha no vestiário. Um lance em especial chamou a atenção de Tite: ele superou um marcador e abriu um buraco na defesa, mas não tentou chutar.

“Falei para ele ter mais objetividade. Quando limpar o primeiro, tem de ser mais cirúrgico, ter sangue nos olhos”, disse Tite, que desconversa sobre a briga por lugar no time no Mundial: “Terei coerência, pois a vaga se decide em campo e nos treinos.”