Corinthians poupará lateral, zagueiro e meia em estreia

São eles: o zagueiro Paulo André, o lateral-esquerdo Fábio Santos e o meia Renato Augusto. Nenhum dos três está lesionado, mas todos serão preservados e têm boas chances de estar em campo novamente no duelo do próximo domingo, contra o Vasco, no Mané Garrincha, em Brasília, pela 16.ª rodada do Brasileirão.

O departamento médico corintiano informou que Fábio Santos e Renato Augusto levaram pancadas no jogo contra o Coritiba e reclamam de dores. O lateral sofreu uma na panturrilha direita, enquanto o meio-campista foi atingido no joelho direito. Já Paulo André foi vetado apenas por causa do desgaste físico acumulado em função da sequência de jogos.

Sem Paulo André e Fábio Santos, Tite deve escalar Felipe ao lado do titular Gil na zaga, enquanto o garoto Igor deverá ganhar nova chance na lateral. Já a saída de Renato Augusto do time não será tão sentida, pois ele ainda não conseguiu conquistar a vaga de titular do meio-campo, depois de ter o seu bom começo com a camisa corintiana atrapalhado por uma lesão amargada no primeiro semestre deste ano.

O volante Guilherme, que sofreu contusão grave no músculo adutor da coxa esquerda na partida contra o Fluminense, na última quarta-feira, no Maracanã, segue fora da equipe e voltará a ser substituído por Ibson. Assim, o Corinthians deve ir a campo nesta quarta-feira com a seguinte formação: Cássio; Edenílson, Gil, Felipe e Igor; Ralf, Ibson e Danilo; Romarinho, Emerson e Guerrero.

Guerrero, que ficou no banco de reservas e entrou no time no segundo tempo do jogo contra o Coritiba porque estava voltando de confrontos pela seleção peruana, deve ter confirmado o seu retorno ao time titular, o que deve fazer Tite voltar a colocar Alexandre Pato na reserva.