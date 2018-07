Corinthians prepara 2 times: para Libertadores e para Paulistão

SÃO PAULO - Focado no sonho de conquistar a Copa Libertadores, o Corinthians planeja formar dois times para o início da temporada 2012. Alex, Liedson, Adriano e, talvez, Montillo lideraram a equipe principal na Libertadores, enquanto Vítor Júnior, Jorge Henrique, Bill e Gilsinho comandaria o Corinthians no Campeonato Paulista.

Esta é a solução encontrada pela diretoria e a comissão técnica para poupar os titulares no início do Estadual, concentrando suas forças na Libertadores. Há dois bons motivos para isso. O primeiro é que o Paulistão continua com a fórmula do último ano, com oito times se classificando para o mata-mata. Ou seja: não é preciso fazer muito esforço para garantir uma vaga nas quartas de final. A outra razão é que boa parte da etapa de classificação do Estadual coincidirá com a fase de grupos da Libertadores.

E o Corinthians fará duas viagens longas. O time caiu no Grupo 6 e vai enfrentar o Cruz Azul, do México, e o Deportivo Táchira, da Venezuela. O outro rival (ainda não decidido) será do Paraguai. Para conciliar as viagens à Venezuela e ao México com os jogos do Paulistão, a saída será poupar titulares na competição mais fácil - e menos importante.

As primeiras contratações para 2012 foram modestas: o zagueiro Felipe (Bragantino) e o meia Vítor Júnior (Atlético Goianiense). Nesta semana, deverá ser confirmada a chegada do goleiro Cássio (PSV Eindhoven, da Holanda) e do atacante Gilsinho (Jubilo Iwata, do Japão).

Dos jogadores que voltam de empréstimo, apenas o atacante Bill, que estava no Coritiba, será aproveitado. É com essa trupe, e mais alguns poucos titulares, que o clube deverá iniciar o Paulistão. A estreia será contra o Mirassol, no dia 22 de janeiro, fora de casa.

Para a Libertadores, o Corinthians espera fechar nesta semana a contratação de Montillo, do Cruzeiro. Além do argentino, a diretoria quer trazer mais dois jogadores com status de titular.

As datas dos jogos pela Libertadores ainda não foram divulgadas pela Conmebol. O que já é certo é que a primeira partida do Corinthians será fora de casa contra a equipe do Paraguai. O time deverá fazer dois amistosos na pré-temporada: contra o Flamengo, no dia 18 de janeiro, e contra a Portuguesa, ainda sem data.N