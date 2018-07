Corinthians prepara mosaico para 'decisão' contra o Cerro

O Corinthians espera vencer o Cerrro Porteño na noite desta quarta-feira com o apoio de sua torcida. Mais de 36.500 ingressos foram vendidos antecipadamente (47 mil foram colocados à venda) e o clube prepara uma mosaico com a frase 'Jogai por Nós'. O time do técnico Tite precisa vencer o Cerro Porteño em Itaquera para retormar a liderança do grupo 8 da Copa Libertadores. A derrota no Paraguai na semana passada embolou a classificação da chave.