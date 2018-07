Corinthians prepara telão no Anhembi para a partida contra o Boca Juniors

SÃO PAULO - O Corinthians se junta a seus patrocinadores para não deixar seus torcedores na mão na grande decisão da sua vida, quarta-feira, contra o Boca Juniors, pela Libertadores. Quem não conseguiu ingresso para o jogo no Pacaembu, às 21h50, terá a chance de acompanhar a partida por meio de um telão que o clube promete montar no Anhembi.

A diretoria do clube organiza no local o que batizou de Arena Corinthians. Segundo estimativas do pessoal de marketing do Corinthians, o Anhembi poderá receber até 30 mil corintianos. A intenção é instalar o maior painel de LED de alta definição (HD) do País. Tudo isso para que os torcedores do time possam ver a partida contra o Boca. O telão terá 16m x 9m. É bem parecido com o que o clube pretende instalar no Estádio de Itaquera, ainda em construção.

"Com a Arena Corinthians, criamos uma opção oficial e oferecemos ao nosso torcedor um evento de qualidade para ele reunir os amigos e acompanhar a final da Libertadores. A procura por ingressos para a decisão desta quarta-feira é muito maior do que a capacidade do Pacaembu. E, com a Arena Corinthians, esperamos atender um grande número de pessoas que não conseguirá ingressos. O evento também é uma forma de evitar a ação de cambistas, já que passamos a oferecer ao corinthiano, que é o nosso bem maior, outro excelente evento", explicou Caio Campos, gerente de marketing do Corinthians ao site do clube.

Os ingressos de pista para a Arena Corinthians serão vendidos por R$ 20. Nas bilheterias do Pacaembu, as vendas começerão neste domingo. Também haverá expediente na segunda-feira e terça-feira, sempre das 11h às 17h. O torcedor deve procurar o portão 22 do estádio. Haverá venda também no Parque São Jorge. Na internet, os associados do Fiel Torcedor já compram as entradas desde às 18h deste sábado pelo www.fieltorcedor.com.br.

É PROIBIDO

Na quarta-feiraa, os portões 28 (para Fiel Torcedor) e 30 (para os não sócios) do Anhembi serão abertos às 17h. É importante ressaltar que o corintiano não poderá entrar no Anhembi portando objetos cortantes, mastros de bandeiras, fogos de artifício, garrafas de qualquer tipo, isopores com alimentos e bebidas, mesmo para consumo próprio.