Corinthians presta homenagem ao rival Palmeiras antes de jogo

O primeiro clássico entre Corinthians e Palmeiras no estádio Itaquerão também aproximou as diretorias dos dois clubes. O presidente Mário Gobbi, do Corinthians, entregou uma placa em homenagem ao centenário do rival ao presidente Paulo Nobre.

"É uma nova fase entre Palmeiras e Corinthians, hoje com muita honra estamos aqui fazendo o primeiro derby na Arena do Corinthians. É a maior rivalidade de São Paulo, se não for a maior do Brasil", disse Paulo Nobre, que recebeu um abraço do presidente corintiano antes de o início do jogo deste domingo.

Nobre fez um pedido para que a rivalidade entre as equipes fique apenas dentro de campo e afirmou que os dirigentes estão dando um exemplo para que tudo ocorra bem no clássico deste domingo. "Juntos somos mais fortes", afirmou o presidente do Palmeiras.

As diretorias de Corinthians e Palmeiras têm bom relacionamento. Nobre foi questionado se era possível ter essa aproximação com o São Paulo. Em nenhum momento Nobre citou o nome de Carlos Miguel Aidar, presidente do São Paulo, mas acabou alfinetando o rival tricolor. Disse que um clube reflete a imagem de seu comandante.

"(O São Paulo) é uma grande equipe. Na verdade as equipes não têm personalidade própria, elas são as caras de quem as dirige, então a vontade tem que partir de todos os lados. Ninguém é mais malandro do que ninguém, ninguém é mais esperto que ninguém, então quem tem esse tipo de comportamento acaba se isolando naturalmente. Não estou acusando ninguém, estou falando de uma maneira genérica".

Recentemente, São Paulo e Palmeiras protagonizaram uma negociação polêmica. O atacante Alan Kardec, que defendia o Palmeiras, foi jogar no São Paulo. O time tricolor negociou com o Benfica, o que na época irritou os palmeirenses.

OUTRA HOMENAGEM

Antes do clássico, Mário Gobbi também homenageou Rivelino e o também ex-jogador do Corinthians Tião. O presidente entregou aos ídolos do clube as novas camisas, brancas com listras verticais pretas, inspiradas nos anos 70.