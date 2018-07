Corinthians pretende contar com Gil e Elias na quarta-feira

O Corinthians vai fazer um grande esforço para poder contar com o zagueiro Gil e o volante Elias ao menos no banco de reservas do jogo desta quarta-feira, contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil. A dupla defende a seleção brasileira em amistoso na Ásia nesta terça e deve chegar a São Paulo cerca de cinco horas antes da partida e caso esteja em condições, deve seguir para Belo Horizonte.

A previsão de chegada dos jogadores no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, é para as 16h30 de quarta-feira. Como o Corinthians entra em campo às 22h, existe a possibilidade de eles participarem do confronto, que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil.

"Se eles sentirem aptos e que podem contribuir, vale o sacrifício para trazê-los da Ásia. Mas não adianta quererem jogar e não tiverem descansado bem", disse nesta segunda-feira o goleiro Cássio.

Gil e Elias vão participar nesta terça-feira do amistoso da seleção brasileira contra o Japão, em Cingapura. Pela programação da CBF, o grupo deixa o país em um voo até Dubai, nos Emirados Árabes, e de lá segue viagem até São Paulo. A tendência é que a dupla, caso seja relacionada, fique como opção no banco de reservas para as vagas do zagueiro Felipe e do volante Bruno Henrique.

O Atlético-MG também vive a mesma expectativa que o Corinthians. O time pode contar com o atacante Diego Tardelli, que tem se destacado na seleção brasileira e inclusive marcou os dois gols da vitória sobre a Argentina, sábado, em Pequim, pelo Superclássico das Américas.

Para o jogo de quarta-feira o Corinthians já deve contar com os retornos de jogadores importantes. O volante Gil e o meia Renato Augusto treinaram normalmente nesta segunda-feira depois de terem sido poupados no fim de semana. Os dois se recuperaram de problemas musculares.

Já Guerrero, voltou a São Paulo depois de pedir dispensa da seleção peruana, que nesta terça-feira faz amistoso com a Guatemala. O meia Lodeiro também pode ser a novidade, já que defendeu o Uruguai em amistoso contra o Omã, também na Ásia, nesta segunda-feira.