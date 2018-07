Corinthians prevê duas vitórias para garantir vaga na Libertadores

Ficar fora da Copa Libertadores no ano que vem seria uma catástrofe para o Corinthians e o time chega confiante para as quatro rodadas finais do Campeonato Brasileiro não só pelos resultados recentes, mas também por confiar em sua tradição. Para o lateral-direito Fagner, o clube tem um histórico positivo de corresponder às expectativas nos momentos decisivos e precisa de duas vitórias para garantir a vaga.

"Quando chega nessa reta final, o Corinthians costuma crescer porque tem tradição e uma camisa de peso", comentou o jogador nesta terça-feira. O Brasileirão é a última chance também para o time fechar o ano de forma positiva depois de vexames no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil. Pelo Estadual, a participação terminou ainda na primeira fase e já no torneio nacional, a eliminação veio nas quartas de final com a derrota de goleada por 4 a 1 para o Atlético Mineiro.

O Corinthians está há seis jogos sem perder - a segunda melhor sequência neste campeonato - e pelas contas de Fagner, mais duas vitórias seriam suficientes para confirmar a classificação para a Libertadores. Se isso ocorrer, o time chegaria a 66 pontos, marca que desde 2006, quando o Brasileirão passou a ter 20 clubes, sempre bastou para dar a vaga na competição continental. "A determinação de cada jogador tem nos ajudado a conquistar os resultados. Vamos brigar nesses jogos que restam", afirmou.

Os últimos compromissos do Corinthians no ano são nesta quarta contra o Goiás, em Belém, e depois virão Grêmio, Fluminense e Criciúma. Fora os goianos, as outras três equipes ainda lutam por um objetivo na tabela de classificação. O clube catarinense ainda sonha em evitar o rebaixamento e já os dois times tricolores são adversários diretos por vaga na Libertadores.