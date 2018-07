Corinthians prevê público de 40 mil por jogo no Itaquerão

O Corinthians calcula que o Itaquerão receberá a partir de agora média de público de 40 mil por jogo. Essa conta já vale para a partida desta quinta-feira, às 19h30, contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro.

O número representa 83% da capacidade total do estádio, 48 mil. A média de público estipulada pelo clube é maior do que a obtida nas partidas no Pacaembu (cerca de 28 mil por jogo).

Nesta terça-feira, começa a venda de ingresso nas bilheterias – 20 mil já foram comercializados pela internet para os integrantes do programa Fiel Torcedor. Estão esgotados os lugares mais baratos, atrás dos gols (R$ 50) e leste inferior (R$ 80). Há lugares de R$ 180, R$ 250 e R$ 400 – são preços cheios, sem os descontos de 30% do programa Fiel Torcedor.

A arrecadação do jogo deve se manter próxima às outras duas partidas que o time disputou antes da Copa do Mundo, contra Figueirense e Botafogo (média de R$ 2,6 milhões por jogo).

Os cálculos feitos pelo clube são otimistas, porque, na visão da diretoria, existe uma demanda reprimida de torcedores que não conhecem o novo estádio. Todos os jogos do time como mandante neste Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil estão marcados para o Itaquerão.

Não há mais tendas e banners da Fifa no estádio. E as arquibancadas móveis serão removidas em quatro meses.

A principal novidade do time é a estreia de Elias, que foi contratado ainda no primeiro semestre mas não pôde estrear no Brasileirão.