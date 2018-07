Corinthians prevê retorno de Danilo para menos de um mês

O Corinthians prevê contar com o meia Danilo em menos de um mês. Aos 38 anos, o jogador se recupera de uma série de lesões e como já iniciou os trabalho com bola na última semana, a tendência é que no máximo na primeira semana de agosto esteja liberado para voltar a atuar depois de cerca de um ano afastado.

Em entrevista à rádio Jovem Pan, o técnico do Corinthians, Fábio Carille, afirmou que o meia tem evoluído bem. "Está melhor a cada dia, dando respostas muito boas. Cuidamos até agora com espaços pequenos. Agora estamos dando espaços maiores, 30, 40, 50 metros. Aceleramos um pouquinho o processo, ele sofreu uma lesão na panturrilha. Agora esperamos que em uns 20 dias ele possa ser relacionado", disse.

Danilo jogou pela última vez em 31 de julho de 2016, contra o Internacional. No mês seguinte, o meia sofreu uma grave lesão na perna direita, correu o risco de amputação e ainda teve de superar uma lesão muscular causada pelas fraturas. Nas últimas semanas ele tem retornado apos poucos a trabalhar com bola e já participou de um jogo-treino por 17 minutos.