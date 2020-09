Corinthians procura se reencontrar no Brasileirão contra o Fluminense

O Corinthians encara o Fluminense hoje, às 16h, para tentar espantar a crise que se instalou no clube após a derrota no clássico para o Palmeiras por 2 a 0. O tropeço em casa foi determinante para a demissão do técnico Tiago Nunes, que deixou o time em situação ruim na tabela.

Dyego Coelho, treinador do sub-20, assume o comando interinamente enquanto a diretoria corre atrás de novo comandante – Sylvinho, Abel Braga e Dorival Junior são algumas das opções disponíveis no mercado, nenhuma delas confirmada ainda.

A efetivação de Coelho também não está descartada. Será a segunda oportunidade dele no profissional. No ano passado, ele era auxiliar e assumiu na reta final do Brasileirão após a saída de Carille. Foram oito jogos, com três vitórias, dois empates e três derrotas, resultados que garantiram participação do time na Libertadores.

A missão agora será tão ou mais complicada do que a anterior. Coelho comandará um Corinthians sem padrão tático, desmotivado e repleto de desfalques. Para encarar o Flu, no Rio, ele não contará com o lateral-direito Fagner nem com o zagueiro Danilo Avelar, ambos suspensos por expulsão. Devem entrar Michel Macedo e Bruno Méndez. Luan e Mauro Boselli também estão fora, ambos por lesão.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE: Muriel; Calegari, Digão, Luccas Claro e Egídio; Yuri, Dodi e Michel Araújo; Nenê, Wellington Silva e Marcos Paulo. Técnico: Odair Hellmann.

CORINTHIANS: Cássio, Michel Macedo, Bruno Méndez, Gil e Lucas Piton; Gabriel (Camacho) e Cantillo; Gustavo Mosquito, Ramiro e Otero; Jô. Técnico: Dyego Coelho (interino).

JUIZ: Braulio da Silva Machado (SC).

LOCAL: Maracanã.

HORÁRIO: 16h.