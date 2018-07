Corinthians procura técnico do Grêmio e ouve 'não'

O Corinthians procurou o técnico do Grêmio, Roger Machado, para o lugar de Tite. O clube paulista ouviu mais um 'não', o terceiro desde que iniciou as buscas por um novo comandante. Roger se reuniu com a diretoria do clube gaúcho na manhã desta quinta-feira e garantiu que continua à frente da equipe. Ele tem contrato até o fim de 2017. "Sabemos da proposta deles. Mas podemos garantir que Roger não sai. Ele veio nos dizer isso", afirmou o vice-presidente de futebol Alberto Guerra ao jornal Zero Hora.

Roger havia sido uma indicação de Tite ao Corinthians e se encaixa no perfil de treinadores que busca o Alvinegro: jovem e promissor e que já mostrou bons trabalhos, como ele tem feito no Grêmio. A investida em Roger aconteceu por meio de seu empresário e não através do Grêmio. Na quarta-feira, o Corinthians havia reclamado que a CBF procurou Tite sem consultar o clube.

O Corinthians agora vai procurar outro nome para substituir Tite. Oswaldo de Oliveira, do Sport, continua cotado, embora sofra resistência por parte de integrantes da diretoria e de torcida. Sylvinho, ex-jogador e que é auxiliar técnico da Inter de Milão, é opção. Além de Roger, outros já disseram 'não': Eduardo Baptista, da Ponte Preta, e Fernando Diniz, do Oeste.

O retorno de Mano Menezes está descartado pelo presidente Roberto de Andrade. "Respeito o Mano, mas não o quero, não é o perfil que busco nesse momento." Abel Braga, sem clube, também não está nos planos da diretoria: ele encontra rejeição no clube por um episódio polêmico em 2007, quando ele era treinador do Internacional no empate contra o Goiás, resultado que contribuiu para o rebaixamento do Corinthians à Série B no Brasileiro.