Corinthians busca técnico e Eduardo Baptista nega ter sido procurado

Apesar das idas e vindas da diretoria, não se pode descartar a possibilidade de o Corinthians ter um novo treinador ainda antes do final deste ano. Basta apenas encontrar o nome certo. O discurso de que o interino Fábio Carille pode permanecer até o final do Campeonato Brasileiro é ocasional. Se o treinador considerado ideal for procurado e topar, assume ainda durante a competição, com a missão principal de começar o planejamento para 2017.

É claro que o Corinthians não deixou de lado a busca por uma vaga na próxima Libertadores, e a animação aumentou após a conquista da vaga nas finais de final da Copa do Brasil. Além disso, a equipe continua bem, pelo menos em termos de pontuação, na disputa de uma das vagas oferecidas pelo Campeonato Brasileiro no torneio internacional. Por isso, Carille recebe apoio, até para que tenha tranquilidade para trabalhar.

Mas já sabe que só fica até a diretoria encontrar alguém. "Vamos levando até aparecer um treinador que a gente se interesse. Sabemos da capacidade dele (Carille) e vamos seguindo'', admitiu na noite de quarta-feira, após a vitória sobre o Fluminense, o presidente Roberto de Andrade.

Enquanto isso, os dirigentes definem o perfil do técnico considerado ideal. Basicamente, a procura é por alguém com boa experiência e vencedor. Ou seja, que tenha conquistado títulos.

Essa condição deixa em desvantagem dois nomes comentados no clube. Roger Machado dirigiu o Grêmio por pouco mais de um ano, antes passou por times do interior gaúcho e não foi campeão. É considerado pouco experiente e além disso irritou alguns dirigentes por ter se negado a trocar o Tricolor gaúcho pelo Corinthians quando Tite saiu e o indicou. Agora, está desempregado, e na avaliação de alguns conselheiros, em desvantagem.

Eduardo Baptista também teria contra si a inexperiência. O treinador, aliás, negou ter sido procurado nos últimos dias pelo Corinthians e disse que seu foco até o fim da temporada está somente na Ponte Preta. Por meio de nota divulgada pelo clube de Campinas, Eduardo se manifestou nesta quinta-feira. "Não teve sequer contato por parte do Corinthians e muito menos um acerto. Aliás, nem com Corinthians nem com qualquer outro time. Tenho contrato com a Ponte Preta, time que respeito e pelo qual inclusive torço, e sigo meu trabalho feliz com o que estou fazendo e disposto a conquistar mais. No momento meu foco é na Ponte e em uma vitória sobre o Atlético-PR neste final de semana pelo Brasileirão'', disse.