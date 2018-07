Corinthians projeta até seis reforços para a próxima temporada

Apesar do título brasileiro com folga, o Corinthians quer se reforçar ainda mais para a próxima temporada e, segundo Andrés Sanchez, superintendente de futebol do clube, a tendência é que seis novos jogadores cheguem para o elenco. "O planejamento para o ano seguinte já vem sendo discutido. Vamos ter de trazer de três a seis jogadores para reforçar o elenco, mas sem fazer loucuras", afirmou, em entrevista para a ESPN Brasil.

Andrés lembra que o clube não tem tanto dinheiro em caixa como se imagina e sabe que na temporada o time já passou por dificuldades financeiras, inclusive com atraso no pagamento de direito de imagem de muitos atletas. "Estivemos em um momento difícil financeiramente, falido, quebrado, como muitos disseram, mas com todas as contas em dia. Tivemos dificuldades, mas não podemos abrir mão de nos reforçar", continuou.

O atacante Alexandre Pato é nome certo no Corinthians, pois ele retorna do empréstimo ao São Paulo, mas ainda não está definido se ele ficará no clube ou se será vendido para clubes do exterior. Já a situação do volante Ralf é mais delicada e, se ele não aceitar a oferta de renovação, deverá deixar o time.

Andrés também comentou sobre o possível retorno de Carlitos Tevez, ídolo da Fiel e que está no Boca Juniors, da Argentina. "Ele tem uma ligação forte, mas o Corinthians não tem condições de contratá-lo. Mesmo ele querendo vir, só pelos salários não tem condições. Temos de ser realistas. O Corinthians em 2016 precisa ter os pés no chão e fazer tudo bem feito, para não ter problemas nos próximos anos", concluiu.