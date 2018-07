Corinthians projeta 'dois ou três reforços' para o Campeonato Brasileiro

Enquanto comissão técnica e jogadores do Corinthians estão focados no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil, a diretoria já corre atrás de possíveis reforços para a sequência da temporada, mas tenta evitar que o assunto atrapalhe o ambiente entre os atletas. O presidente do clube, Roberto de Andrade, afirmou que a tendência é de poucas mudanças no elenco.

"Acredito que devem chegar uns dois ou três jogadores para dar uma encorpada no elenco", projetou o dirigente, sem citar nomes. O clube procura por, pelo menos, um lateral-direito, um meia e um atacante.

Além de reforçar o elenco, a diretoria precisa definir também o futuro de alguns atletas, como Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Guilherme e Cristian. Destes, os dois últimos são quem parecem com mais possibilidades de serem negociados.

Cristian tem treinado em horários separados do restante do elenco e já foi avisado que não será aproveitado, embora tenha contrato até o fim do ano. Já Guilherme, não foi relacionado nos últimos três jogos.

Roberto de Andrade garante que ainda não recebeu nenhuma oferta por Cristian. "Não chegou nada para nós. Se chegar, vamos sentar e conversar. O que for melhor para o Cristian e para o Corinthians, a gente faz negócio."

Quanto aos demais atletas, o dirigente diz que não existe interesse em negociá-los e o fato de Guilherme não estar sendo utilizado é apenas por uma questão técnica. "Tem outros jogadores que não estão jogando também, não é só o Guilherme. Tem outros que não foram relacionados. Todos tem contrato e recebem e o critério é igual para todo mundo", explicou.

Um dos nomes cotados para chegar ao Corinthians é o atacante Clayson, da Ponte Preta. Segundo Roberto, existe o interesse, mas as conversas só irão adiante após o término do Campeonato Paulista. "Vamos aguardar o término do estadual para conversarmos não só com ele, como outros casos", assegurou.