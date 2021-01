Corinthians prolonga contrato com banco, mas espaço master na camisa fica vago

O Corinthians e o Banco BMG anunciaram, nesta sexta-feira, o prolongamento do contrato de patrocínio até 2026, mas em um novo formato. A parceria, que teve início em 2019, não terá mais a marca do banco no espaço de patrocinador master nas camisas do time masculino e feminino de futebol, passando a estampar a omoplata dos jogadores. Com isso, o clube deve ir atrás de um novo parceiro para ser o principal patrocinador.

"A parceria entre Corinthians e BMG chega a uma nova etapa confirmando a maturidade desse acordo, que é muito importante e bem-vindo para as duas partes. Nessa renovação, banco e clube evoluem para fortalecer tanto a presença do BMG no mercado quanto a competitividade do Corinthians no campo", disse Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians.

Leia Também Goleiro inglês faz gol a partir de tiro de meta e quebra recorde; veja o vídeo

"Com o acordo, focamos em trazer vantagens inéditas e exclusivas para os torcedores do time e que são nossos correntistas, em vez de priorizar apenas a visibilidade da marca. As negociações foram frutíferas e estamos muito contentes em reafirmar a nossa parceria com o Corinthians", afirmou Ana Karina Bortoni, CEO do BMG.

No último dia 6, o Corinthians anunciou a parceria de um ano com a Ambev, empresa brasileira de produção de bebidas, cuja principal ativação será a promoção da cerveja Brahma, como já foi feita entre os anos de 2011 e 2016.

No final de 2020, o Corinthians teve encerrado o contrato com a Estrella Galícia, marca espanhola de cerveja. O encerramento do vínculo fez o clube deixar de receber cerca de R$ 6,2 milhões, valor apontado como sendo o do novo compromisso com a Ambev.