Corinthians promete apostar nos garotos da Copa SP de Futebol Júnior

SÃO PAULO - O Corinthians vai apostar nos garotos das categorias de base que estão disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior para suprir as carências do elenco durante o Campeonato Paulista e a Libertadores. A diretoria corintiana optou por essa estratégia após dar como encerrada as negociações para contratar os volantes Cristian, do Fenerbahçe, e Guilherme, da Portuguesa.

"O Cristian não vem mais, o clube turco não quer liberá-lo. E no caso do Guilherme nem chegamos a conversar de valores porque a Portuguesa não quer vendê-lo", disse o presidente em exercício do Corinthians, Roberto de Andrade.

Fernando Gomes e Anderson, primeiro e segundo volantes do time júnior, são alguns dos jogadores mais jovens que devem integrar o elenco profissional do Corinthians. Ambos já estão sendo observados pelo técnico Tite. "O Anderson já treinou com a gente. E o Gomes também. Estamos acompanhado os garotos", contou o treinador.

A posição mais carente no Corinthians é a de reserva do volante Ralf. No elenco, apenas um jogador tem essas características, o novato Nenê Bonilha, que veio do Paulista no ano passado.

O gerente de futebol do clube, Edu Gaspar, tem observado mais de perto a Copa São Paulo e passa para Tite as informações dos jogadores. Outros destaques do time júnior do Corinthians, que já está nas quartas de final da competição, são o lateral-esquerdo Dener, o zagueiro Marquinhos e meia Matheuzinho.

Nesta quarta-feira, o Corinthians faz amistoso contra a Portuguesa, a partir das 21 horas, no Pacaembu, em jogo que marca a entrega das faixas de campeão brasileiro.