Corinthians promete jogar com inteligência no Barradão Líder, o Corinthians só depende de suas próprias forças para conquistar o título do Brasileirão. Se vencer os três próximos adversários, levantará o troféu sem depender de nenhum outro resultado. Mas o primeiro desses desafios é bastante complicada: enfrenta um ameaçado Vitória no domingo, no Estádio Barradão, em Salvador - depois, jogará com Vasco e Goiás.