Corinthians promete pressionar o Cruzeiro no Itaquerão

Após perder uma invencibilidade de 11 jogos na última quarta-feira, contra o Santos, pela Copa do Brasil, o Corinthians tenta manter contra o Cruzeiro o embalo no Campeonato Brasileiro. Tite quer a vitória neste domingo, às 16h, para continuar com boa margem de segurança na liderança – a vantagem é de quatro pontos – e não aumentar ainda mais a pressão para a partida de volta contra o Santos, quando precisará reverter a derrota de 2 a 0 sofrida na Vila.

A ordem do treinador é que o time tenha uma postura mais agressiva em relação ao jogo em Santos. Sobretudo no primeiro tempo, o Corinthians se fechou na defesa e não ofereceu resistência ao adversário.

O principal desafio será superar a ausência de Luciano, que rompeu o ligamento do joelho direito e ficará até oito meses fora de combate. O atacante vivia grande fase e foi fundamental na arrancada da equipe rumo à liderança do campeonato após marcar cinco gols em apenas três jogos. Vagner Love e Danilo disputam a vaga.

Para aumentar o poder ofensivo, Elias terá liberdade para jogar mais próximo dos atacantes, assim como Jadson. Os laterais Fagner e Uendel não precisarão ficar tão presos na defesa e devem apoiar mais. O Corinthians venceu os últimos sete jogos que disputou em casa.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Felipe, Gil e Uendel; Bruno Henrique, Elias, Renato Augusto e Jadson; Malcom e Vagner Love (Danilo). Técnico: Tite

CRUZEIRO

Fábio; Mayke, Manoel, Paulo André e Mena; Charles, Henrique, Fabrício e Marquinhos; Leandro Damião e Alisson. Técnico: Luxemburgo

Juiz: Pericles Bassols Cortez (RJ)

Local: Itaquerão

Horário: 16h

Transmissão: Pay-per-view