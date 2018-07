Corinthians prorroga contrato de Paulo André até 2014

SÃO PAULO - O Corinthians acertou nesta quarta-feira a prorrogação do contrato do zagueiro Paulo André até o fim de 2014. O antigo vínculo vencia em agosto do ano que vem, mas a diretoria corintiana resolveu se antecipar e assegurou a permanência do jogador, que foi um dos destaques da campanha do título do Brasileirão.

Contratado pelo Corinthians em 2009, após passagem pelo Le Mans (França), Paulo André ficou um bom tempo na reserva do time. Mas virou titular a partir da 25ª rodada do Brasileirão deste ano, no final de setembro, ajudando a arrumar o sistema defensivo corintiano, o que foi decisivo para a conquista do título.

"Estou muito feliz pelo título. É um dos momentos mais importantes da minha carreira. Fico contente pelo reconhecimento do clube no meu trabalho. Ganhar título pelo Corinthians é algo que vicia. Então, na próxima temporada vamos em busca de todos os campeonatos que disputarmos", disse o zagueiro de 28 anos.

Antes de Paulo André, o Corinthians tinha renovado recentemente os contratos do zagueiro Leandro Castán e do meia Danilo. Entre os jogadores que foram titulares na campanha do título brasileiro, resta apenas acertar a permanência do lateral-esquerdo Fábio Santos, cujo vínculo acaba agora em dezembro.

Tanto Fábio Santos quanto o Corinthians querem acertar a renovação, mas ainda existe um impasse sobre a duração do novo vínculo - o jogador pede três anos, enquanto o clube acena com apenas um. A direção corintiana também pensa em antecipar a prorrogação do contrato do atacante Liedson, que vai até junho de 2012.

Outra pendência corintiana para a próxima temporada é a renovação do contrato do técnico Tite, que acaba agora em dezembro. As duas partes já negociam, mas o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, reclamou que o treinador pediu muito alto e deu um ultimato até sexta-feira para ele aceitar a oferta do clube.