Corinthians provoca Inter e Grêmio após absolvição no STJD

Após a confirmação de mais uma absolvição do caso Petros, em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por suposta irregularidade em sua escalação na 13ª rodada do Brasileirão, o Corinthians resolveu provocar Internacional e Grêmio, interessados na punição do atleta. Os rivais gaúchos queriam que o Corinthians fosse punido e perdesse pontos na competição.

Por meio de seu Twitter, a assessoria de imprensa do clube paulista divulgou foto das mascotes dos Jogos Olímpicos do Rio 2016 com as palavras "DVD" e "7 a 1" na barriga dos dois personagens. O 'DVD' é uma provocação ao ex-presidente do Internacional, Fernando Carvalho, que em 2009, antes da final da Copa do Brasil, fez uma espécie de dossiês indicando que o clube paulista vinha sendo ajudado na competição com erros de arbitragem a seu favor. Na decisão, o Corinthians superou o Colorado por 2 a 0 no Pacaembu e empate em 2 a 2 no Beira-Rio.

O '7 a 1' faz referência ao técnico Luiz Felipe Scolari, que era o comandante da seleção brasileira na goleada sofrida para a Alemanha na Copa do Mundo deste ano. Após ser derrotado pelo time de Parque São Jorge no último domingo por 1 a 0, o técnico do Grêmio havia insinuado que a equipe não iria perder os pontos de Petros porque estaria "tudo ensaiado" no STJD e CBF.