Corinthians 'quase' solta o grito de campeão. Veja os gols

A 34ª rodada do Brasileirão quase marcou a conquista do hexacampeonato do Corinthians. O líder do Brasileirão fez 2 a 1 no Coritiba e viu sua torcida soltar o grito de campeão. Mas o triunfo do Atlético-MG sobre o Figueirense, com gol aos 44 do segundo tempo, adiou a festa corintiana.

A taça pode vir contra o Vasco, numa rodada na qual o primeiro colocado salvou a honra dos paulistas. O Palmeiras apanhou do Vasco em casa, o São Paulo não foi páreo para o Cruzeiro, o Santos apenas empatou com o lanterna Joinville e a Ponte Preta caiu diante da falta de fair-play do Inter. O Flamengo se reencontrou com os gols após um mês, com goleada no Goiás e o Fluminense continua 'freguês' da Chapecoense. Veja os gols.

CORINTHIANS 2 X 1 CORITIBA

PALMEIRAS 0 x 2 VASCO

FLAMENGO 4 x 1 GOIÁS

INTER 1 x 0 PONTE PRETA