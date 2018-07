Corinthians quebra recorde de bilheteria da história do Brasileirão

O primeiro Campeonato Brasileiro disputado pelo Corinthians em seu novo estádio garantiu ao clube a maior arrecadação em bilheteria na história da competição. Os torcedores corintianos desembolsaram R$ 32,3 milhões em ingressos nas 18 partidas disputadas em casa pela equipe. O recorde anterior havia sido estabelecido pelo Cruzeiro, em 2013. Na ocasião, o time mineiro arrecadou R$ 27,7 milhões.

O alvinegro ainda recebe o Criciúma na Arena Corinthians no próximo dia 7, no encerramento do Brasileirão. Com essa partida, o Corinthians ampliará o recorde. Na campanha, duas partidas, contra Atlético-PR e Cruzeiro, foram disputadas no Canindé. O confronto diante do Flamengo teve o Pacaembu como palco. Na 30.ª rodada, o time paulista recebeu o Vitória na Arena Pantanal.

Apesar de o Corinthians ser o clube que mais arrecadou em bilheteria no Brasileirão deste ano, a torcida do bicampeão Cruzeiro é a que mais compareceu para empurrar seu time. Em média, 28.780 torcedores cruzeirenses assistiram às 18 partidas da equipe como mandante, gerando R$ 24,9 milhões. O Corinthians ostenta a segunda melhor média de público, com 28.456 torcedores por partida. Em terceiro lugar está o São Paulo, com média de 28.277 pagantes.

PREÇO ALTO

O recorde em arrecadação de bilheteria não foi por acaso. Os torcedores corintianos pagaram os ingressos mais caros do Brasileirão. Em média, os alvinegros tiveram de desembolsar 63 reais para assistir às partidas do time em casa. Considerando apenas os 14 jogos disputados na Arena Corinthians, o valor é ainda mais alto: 67 reais.

Os preços elevados, entretanto, parecem não ter desestimulado os torcedores corintianos. Na nova casa, a média de público do clube paulista salta para 31.346 pagantes. Em comparação, os cruzeirenses tiveram de desembolsar, em média, 48 reais para ver seu time campeão. Já os são-paulinos puderam comprar ingressos bem mais baratos que os rivais alvinegros, com média de 27 reais.

DÍVIDA

Apesar dos excepcionais resultados obtidos nas bilheteria, as rendas de todas as partidas na Arena Corinthians não ficam com o clube. Todos os valores são repassados diretamente para um Fundo Imobiliário que gere as receitas obtidas pelo estádio. O montante será usado para saldar as dívidas relativas à obra. A primeira parcela, no valor de R$ 100 milhões, terá de ser paga em junho de 2015.