Corinthians quer a contratação do volante Edson, do Fluminense

De olho em opções para reforçar o elenco, o Corinthians tenta a contratação do volante Edson, que pertence ao São Bernardo e está emprestado ao Fluminense. O jogador foi um dos destaques do time carioca no Campeonato Brasileiro e chamou a atenção da diretoria do Alvinegro.

Ele admitiu nesta quarta-feira ter sido procurado, mas não quis entrar em mais detalhes sobre a proposta. "Teve (proposta). Não gostamos de falar sobre isso porque às vezes atrapalha. Vocês (jornalistas) botam as coisas lá em cima e às vezes atrapalha a negociação. Mas estou muito feliz aqui no Fluminense. Se for para sair, quero sair pela porta da frente”, disse.

Edson virou opção para Tite após a negociação com Jonas, do Sampaio Correia, fracassar – o Corinthians alega que os empresários pediram um valor acima do combinado e desistiu do jogador, que chegou a dar declarações sobre o acerto com o Alvinegro.

As boas atuações de Edson na reta final do Brasileiro empolgaram a diretoria do Fluminense, que gostaria de exercer a opção de compra e tirá-lo definitivamente do São Bernardo. Mas ele foi ambíguo ao falar sobre sua continuidade nas Laranjeiras e deixou claro que gostaria de defender o Corinthians.

"Vou ser bem sincero: se chega uma boa proposta; boa para o clube e para você, você procura até sair. Meu contrato acaba em maio, mas tenho de ver o que o clube pensa. Eles disseram que querem continuar comigo, mas tenho de ver o lado do Edson também."

DRACENA

O clube já tem o contrato assinado com o zagueiro e espera apenas seu nome aparecer no BID para confirmar o reforço. O vínculo com o Alvinegro vai até o fim de 2016.