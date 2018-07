Corinthians quer aproveitar torneio para internacionalizar marca

A estreia do Corinthians na Florida Cup, nesta quinta-feira, às 22h30 (horário de Brasília), contra o Colônia, da Alemanha, no complexo da Disney em Orlando, nos Estados Unidos, onde a equipe realiza parte da sua pré-temporada, marca uma nova fase do processo de internacionalização do clube. A diretoria já fechou um contrato com os organizadores do torneio que garante ao clube paulista prioridade de participação na competição até 2019.

Os jogos contra Colônia e Bayer Leverkusen são vistos pela diretoria como uma grande oportunidade de exposição mundial do clube. O torneio será transmitido para 125 países, de cinco continentes. "Entendemos que é importante tirar o Corinthians do Brasil porque lá já somos muito fortes, assim como na América do Sul. Agora estamos em busca de novos negócios", disse o gerente de futebol Edu Gaspar. "É um grande projeto para o Corinthians fora do Brasil e uma fantástica oportunidade. O futebol está crescendo muito nos Estados Unidos. Todo mundo no Corinthians está muito animado e impressionado com a estrutura que encontramos aqui. Esperamos continuar fazendo parte desse grande projeto."

De acordo com Edu Gaspar, com a pré-temporada nos Estados Unidos o Corinthians conseguiu aliar o marketing à parte técnica, na qual a prioridade é deixar o time pronto para a estreia na fase preliminar da Libertadores, dia 4 de fevereiro, contra o Once Caldas.