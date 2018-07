Corinthians quer arena de shows no lugar da Fazendinha

SÃO PAULO - O Corinthians negocia com três empresas, sendo uma delas norte-americana, a construção de uma arena de shows e também de um hotel de negócios no espaço ocupado atualmente por seu antigo estádio, a Fazendinha, com capacidade para 18 mil pessoas. A empresa que acertar a parceria com o clube será responsável por financiar e construir o novo espaço. Ao Corinthians caberia ceder o terreno. Lucros futuros seriam divididos entre a empresa parceira e o clube.

O projeto, que não é novo no Parque São Jorge, depende do aval da Prefeitura de São Paulo. Construir um hotel e uma casa de shows envolve novos alvarás municipais e interfere nas leis de zoneamento da cidade. É preciso, inclusive, autorização da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) para medir o impacto que o empreendimento causaria no trânsito na região. A Fazendinha fica na Marginal do Tietê, próximo à Ponte Aricanduva.

Um dos interessados em negociar com o Corinthians seria o empresário Eike Batista, segundo informação publicada nesta semana pela revista Veja. O Corinthians não confirma a participação do empresário do negócio, mas admite que negocia com três empresas interessadas em se juntar ao clube nesse novo empreendimento.

A intenção é que a Fazendinha se transforme numa casa de shows e e um espaço para eventos, com um hotel anexo. Além disso, haveria estacionamento e até um pequeno shopping. A ideia de transformar o estádio em um espaço lucrativo vem desde a administração Andrés Sanchez. Seu sucessor na presidência do clube, Mário Gobbi, continua dando prioridade ao projeto.

Gobbi disse em recente entrevista que gostaria de deixar a presidência do Corinthains, daqui a dois anos, com todos os trâmites burocráticos resolvidos no que se refere à construção de um novo espaço no Parque São Jorge. As obras aconteceriam sob a administração do próximo presidente. Mas a prioridade do clube neste momento é conseguir a liberação do empréstimo do BNDES para a construção do Itaquerão.