Corinthians quer confirmar nome do Itaquerão até abril

SÃO PAULO - O prazo que o Corinthians vê como viável para fechar a venda do 'naming right' do Itaquerão é abril, até o dia 15, na provável inauguração do estádio em evento-teste da Fifa. As negociações com um fundo árabe continuam após o retorno do ex-presidente Andrés Sanchez de Abu Dabi. Segundo dirigentes, o acordo está praticamente fechado com a empresa aérea Emirates – a outra concorrente é a Etihad.

O Corinthians, mesmo fechando o negócio no início do ano, acredita que é melhor o estádio ter um nome tão logo esteja pronto, e não antes disso, com as obras ainda em andamento. O acidente que aconteceu dia 27 de novembro e matou dois operários atrasou a obra. O estádio corintiano deveria estar pronto este mês, mas só ficará 100% concluído, na melhor das hipóteses, no fim de março.

Depois que técnicos da Fifa vistoriaram as obras após o acidente, a entidade presidida por Joseph Blatter garantiu que o Itaquerão receberá a abertura da Copa – dia 12 de junho, no jogo do Brasil com a Croácia – e estipulou que o estádio tem de estar em condição de receber jogos dia 15 de abril, dois meses antes da competição.

Para o Corinthians, é ideal que o estádio já tenha um nome nesta data. O 'naming right' será vendido por R$ 400 milhões por um período que pode variar de 15 a 20 anos. Andrés Sanchez e outras pessoas envolvidas na negociação alegam que não podem comentar o que foi discutido nas reuniões em Abu Dabi porque o fundo árabe exigiu cláusula de confidencialidade.