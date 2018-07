Corinthians quer dar o troco para seguir na liderança

As duas maiores estrelas dos clubes, Ronaldo e Robinho, não estarão em campo. Nada, porém, que tire o brilho do espetáculo. As duas equipes estão invictas, têm jogadores bons de bola e a nível de seleção brasileira e buscarão, a todo o momento, o ataque para se aproximar da pausa para a Copa do Mundo no topo da tabela do Nacional.

A ambição por conquistas, algo comum em grandes times, vai além. O Corinthians busca fechar o ano de seu centenário com ao menos uma conquista - fracassou no Paulista e na Libertadores - e os santistas lutam para seguir firma na luta pela tríplice coroa - ganharam o Estadual e estão na decisão da Copa do Brasil.

Líder, com 10 pontos, o Corinthians está com o adversário engasgado desde os 2 a 1 de 28 de fevereiro. Seu plano era chegar à fase final do Paulistão para dar o troco ao rival. Ficou apenas em quinto e tem chance esta tarde. Num duelo apimentado por provocações dos santistas, como a promessa de novo chapéu de Neymar, o esquema no Parque São Jorge é atuar como se nada tivesse acontecido.