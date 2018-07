Corinthians quer definir permanências de jogadores nos próximos dias

SÃO PAULO - Dois titulares do Corinthians no ano passado vão viver dias decisivos durante as duas próximas semenas. O volante Paulinho e o zagueiro Chicão estão perto de definir a permanência no clube.

O camisa 8 está na seleção brasileira e inclusive marcou o segundo gol da equipe do técnico Luiz Felipe Scolari na vitória por 3 a 0 sobre o Japão, neste sábado, na estreia na Copa das Confederações. Enquanto isso o agente do jogador, Guiliano Bertolucci, está na Inglaterra. De acordo com o canal de televisão italiano "Sky Sports", o Tottenham ofereceu R$ 48 milhões por Paulinho.

O jogador admite que o empresário está em viagem, porém despista e fala que Bertolucci também cuida da carreira de outros atletas.

Já o zagueiro Chicão tem o contrato programado para terminar em dezembro e por isso, está livre para negociar com outros clubes. O interesse do clube e do jogador é pela permanência e a negociação deve se arrastar pelos próximos dias.

O elenco corintiano se reapresenta nesta segunda-feira no Centro de Treinamento Joaquim Grava. O próximo compromisso da equipe é contra o São Paulo, no Morumbi, no dia 3 de julho, pelo primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana.