Corinthians quer definir técnico logo após Brasileirão

O presidente do Corinthians, Mário Gobbi, indicou que, em razão da preparação do time para a provável disputa da Copa Libertadores de 2015, o clube deve definir quem será o técnico da próxima temporada logo ao fim deste Campeonato Brasileiro. As declarações foram feitas após o julgamento do STJD, na manhã desta quinta-feira, que absolveu o Corinthians de suposta irregularidade no contrato de trabalho do volante Petros.

O mandato do dirigente se encerra em fevereiro de 2015 e ele afirmou que seu desejo era que o novo presidente eleito escolhesse o técnico do Corinthians para a temporada. Porém, ressaltou que caso o clube se classifique para a Libertadores o ideal seria que o treinador fosse definido com antecedência para que possa realizar a pré-temporada com o elenco a partir de janeiro.

O atual treinador, Mano Menezes, voltou a ganhar força no clube após a arrancada do time nesta reta final do Brasileiro, mas não é unanimidade na diretoria. Gobbi disse considerar Mano um dos melhores técnicos do mundo, mas não garantiu a permanência. "Não depende só de mim", afirmou o dirigente.