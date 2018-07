Corinthians quer homenagear Rivellino com camisa retrô SÃO PAULO - O Corinthians planeja criar uma camisa especial - branca com listras pretas - para homenagear o ex-jogador Rivellino, que jogou pelo clube na década de 70. O uniforme, semelhante ao que era utilizado pelo time nos anos 70, será utilizado pelo Corinthians em 2014. O plano foi revelado pelo presidente do Corinthians, Mário Gobbi, nesta segunda à tarde, durante a reunião que definiu as datas e horários dos jogos das quartas de final do Campeonato Paulista, na sede da Federação Paulista de Futebol. "Fico arrepiado e emocionado de imaginar o Corinthians com essa camisa. Ela é branca com listras negras, mas não são listras finas. A gola redonda preta, com um fio branco. O calção é preto, mas tem um cordão branco, e as meias são brancas, zebradas com faixas pretas", explicou o presidente que, emocionado, explicou sua admiração por Rivellino.