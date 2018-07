Corinthians quer manter 100%; Inter e São Paulo duelam Com a paralisação da Copa Libertadores da América e da Copa do Brasil, por causa da realização da Copa do Mundo da África do Sul, as equipes voltam as suas atenções para o Campeonato Brasileiro, que terá mais cinco rodadas até a parada para o Mundial. Pela terceira jornada da competição, sete jogos serão realizados neste domingo e dois deles são os destaques.