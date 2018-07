Corinthians quer mostrar que a arena não é só um estádio de futebol

Um dos desafios do Corinthians para os próximos anos é conseguir pagar a arena de Itaquera sem que isso prejudique as finanças do clube. Para tentar entender como isso pode ser possível, o ‘Estado’ visitou a casa alvinegra e conheceu alguns dos setores que já estão rendendo receitas, com eventos que vão além de um jogo de futebol, ou que podem vir a render. E constatou que o grande desafio dos gestores do estádio é fazer com que ele gere renda em dias que não há partida.

Vale lembrar que todo o dinheiro arrecadado na arena vai direto para o fundo de investimento que paga a obra, ou seja, não entra nos cofres do clube. Em dias sem jogos, o carro-chefe da arena são os camarotes, que podem ser usados para eventos corporativos. O espaço varia de R$ 200 mil a R$ 800 mil por ano, de acordo com tamanho e número de lugares, dentre outros fatores.

A arena tem dois estacionamentos que podem receber shows com até 45 mil pessoas. O estádio tem alguns espaços sendo utilizados, como lanchonetes e lojas que vendem produtos do clube. Mas ainda há várias áreas livres, cujo aluguel varia de R$ 5 mil a R$ 100 mil.

Até casamento já foi realizado no local. Vale praticamente tudo para fazer a Arena Corinthians se tornar rentável e mostrar que não é apenas um estádio de futebol. A ideia é criar diversas ações para transformar o espaço em um polo de entretenimento ao público, em especial, da Zona Leste.

Os representantes da arena contam, com orgulho, que o estádio já deixou um legado para a região. Do total de funcionários que trabalham no local, 70% moram na Zona Leste.

Existem dois pontos que atrapalham a evolução do negócio. O primeiro deles é o fato de alguns setores do estádio não estarem 100% prontos, pois a Odebrecht não finalizou a obra. Os setores Norte e Sul têm espaços não concluídos e que resultam em prejuízo para a arena. “É algo que precisa ser conversado entre os responsáveis, pois é um prejuízo irrecuperável. É como o ingresso de um show. Você não vendeu, não tem como recuperá-lo”, lamentou o superintendente de operações da Arena, Lúcio Blanco.

Outro ponto é a desconfiança que ainda ronda a arena. Blanco, no entanto, garante que as notícias negativas relacionadas ao estádio não impactam nas negociações. “Quem conhece a arena sabe que não é um estádio que vai cair, como falam. A gente promove visita de possíveis investidores para eles verem como é aqui”, explicou.

Match day

Quando tem jogo, o aluguel pontual de um camarote (para o dia) custa de R$ 12 a R$ 15 mil, dependendo do setor e da importância do confronto. A bilheteria é uma das principais fontes de renda – média de R$ 1,5 milhão de renda líquida por partida. E quem anuncia nos painéis de Led que separam o setor superior do inferior das arquibancadas paga R$ 8 mil e vê sua marca aparecer 15 vezes.

Há outros atrativos, como o Esquenta da Fiel. O torcedor compra o ingresso para qualquer setor, paga mais R$ 10 e tem acesso a uma parte do estacionamento onde ocorrem shows e venda de comidas e bebida. Quem quer algo mais reservado tem a opção de comprar um ingresso por R$ 390 (em média) e ter direito a ficar em camarote com comida e bebida à vontade.

Ao mesmo tempo em que criar receitas é uma obsessão, reduzir custos também é primordial. Uma das formas encontradas é por meio de permutas. “A equipe que cuida do ar-condicionado tem um camarote”, contou Thiago de Rose, gerente de planejamento da arena.