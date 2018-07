Corinthians quer pena reduzida para Guerrero jogar contra argentinos

O Corinthians já se conforma em não contar com Guerrero no jogo da próxima quarta-feira contra o São Paulo, no estádio Itaquerão, na primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, mas espera ter o atacante de volta diante do San Lorenzo, na Argentina, no dia 4 de março.

O peruano pegou três partidas de suspensão por ter dado um tapa no rosto de Camilo Pérez no primeiro jogo contra o Once Caldas pela fase preliminar da Libertadores e, apesar de não caber recurso à decisão do Tribunal Disciplinar da Conmebol, o departamento jurídico do clube alvinegro vai tentar reduzir a pena.

Nesta quinta-feira, o presidente Roberto de Andrade esteve reunido no Parque São Jorge com seus assessores para definir qual será a estratégia adotada. De acordo com o advogado João Zanforlin, o clube vai encaminhar na quarta-feira um documento à Conmebol apresentando nova defesa do atacante. "O árbitro (o argentino Patricio Loustau) carregou no relatório. O Guerrero disse que não teve intenção de agredir o adversário", disse.

Como o Corinthians vai apresentar a sua apelação apenas no dia do clássico contra o São Paulo, já é certo que o atacante não estará em campo na quarta-feira. A expectativa da diretoria é de que Guerrero possa enfrentar o San Lorenzo na segunda rodada - ele cumpriu o primeiro jogo da suspensão na partida de volta contra o Once Caldas.

O Corinthians já apresentou uma primeira defesa, que não foi aceita pela Conmebol. Agora a ideia do clube é pedir que o boliviano Alberto Lozada Añez, membro do Tribunal Disciplinar e responsável por aplicar a punição a Guerrero, explique os motivos da sua decisão.

Também expulso no primeiro jogo contra o Once Caldas por uma falta dura no final da partida, o lateral-esquerdo Fábio Santos pegou apenas um jogo de suspensão, já cumprido na quarta-feira.