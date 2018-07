Corinthians quer reagir contra o Flamengo, que mira o líder 

Enquanto torcedores matam a saudade do Maracanã, Flamengo e Corinthians entram em campo, às 17h, cientes de que as festividades e nostalgia não passam de figuração dentro da necessidade de vencer a partida para não ver seus objetivos ficarem muito mais distantes.

O Flamengo viu o Palmeiras desgarrar na última rodada, após perder para o Inter por 2 a 1 enquanto o rival alviverde derrotou o Figueirense pelo mesmo placar. Mesmo assim, os quatro pontos de distância não fazem os jogadores do time do Rio baixar a guarda. “Foi um banho de água fria, mas estamos vivos”, diz o técnico Zé Ricardo.

Durante a semana, o Flamengo conseguiu vitória importante nos tribunais. O STJD arquivou o pedido de anulação do clássico com o Fluminense e a equipe voltou a ter 60 pontos.

Se o discurso entre os cariocas é de esperança, o técnico Oswaldo de Oliveira quer reerguer o Corinthians, em recuperação após a eliminação na Copa do Brasil diante do Cruzeiro, quarta-feira, em Minas. Não há muito tempo para lamentações, pois a equipe paulista inicia a rodada em sétimo lugar, portanto, fora do G-6, que dá direito à Libertadores.

O último confronto entre as equipes é de excelente recordação aos corintianos. Na Arena Corinthians e sob o comando de Cristóvão Borges, a equipe goleou o rival por 4 a 0 e fez seu placar mais elástico na competição. O curioso é que o resultado fez com que o time chegasse ao segundo lugar do Nacional e empatasse em pontos com o líder Palmeiras, ambos com 25. O Flamengo se encontrava em sétimo lugar, com 20. Posições que hoje estão invertidas.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO: Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão, Mancuello e Diego; Gabriel (Fernandinho) e Guerrero

Técnico: Zé Ricardo

CORINTHIANS: Walter; Fagner, Balbuena, Vilson e Uendel; Willians, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Rodriguinho e Romero; Guilherme

Técnico: Oswaldo de Oliveira

JUIZ: Anderson Daronco (RS)

LOCAL: Maracanã

HORÁRIO: 17h