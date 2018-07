Corinthians quer ter força máxima nas últimas 6 rodadas

SÃO PAULO - Na sétima colocação do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos, o Corinthians está perto da "zona de segurança" tão comentada pelo técnico Tite e por isso já começa a descansar alguns jogadores, pensando no Mundial de Clubes. Diante do Cruzeiro, nesta quarta-feira, Alessandro, Ralf e Fábio Santos serão poupados. A ideia é voltar a contar com todos os titulares apenas nas últimas seis rodadas da competição nacional.

"Os jogadores estão num ritmo físico bom, queremos manter, mas não dá pra fazer agora uma mini pré-temporada, porque tem o ritmo de jogo. Nas últimas seis partidas, a partir do jogo contra o Vasco, todos estarão à disposição do Tite", declarou o preparador físico Fábio Mahseredjian, nesta segunda-feira.

Com isso, caso o planejamento seja seguido, Tite poderá escalar o que tem de melhor nas partidas contra Vasco, Atlético-GO, Coritiba, Internacional, Santos e São Paulo. O objetivo é que neste período os jogadores possam readquirir o ritmo de jogo, para chegar em plena forma para a estreia do Mundial, que acontecerá no dia 12 de dezembro.

De acordo com Mahseridjian, Alessandro, Ralf e Fábio Santos foram escolhidos para serem poupados pelo número de jogos na temporada. Paulinho, que está com a seleção brasileira, também ganhará folga quando voltar e não enfrentará o Bahia no sábado, no Pacaembu.

"As folgas foram baseadas por tempo jogado, para quem mais jogou, como Ralf, Fábio Santos. Alessandro um pouco menos. Não será só um descanso físico, mas o descanso mental também. O Paulinho volta da seleção e ganha folga até segunda-feira", comentou o preparador físico. "Estamos dando esses dias de folga porque esses atletas foram os que mais tempo jogaram desde o começo do ano, esse foi nosso critério".

Mahseridjian ainda explicou porquê jogadores titulares, como Paulo André e Douglas, não terão este descanso. "Eles começaram a jogar partidas inteiras depois de junho. O Douglas ficava mais no banco do que atuava. Tem sequência menor que Ralf, Fabio Santos e Paulinho. O critério é tempo jogado por minutos, nós temos isso jogo após jogo, não só o tempo como número de jogos. O Paulo André e do Douglas estão bem abaixo".

Pelo planejamento, Alessandro, Ralf e Fábio Santos só se reapresentarão na quinta-feira, mas também não enfrentam o Bahia. Já Paulinho retorna ao Brasil na quinta, mas só se apresenta ao Corinthians na segunda que vem. Além deles, a equipe não terá Emerson, lesionado, diante do Cruzeiro.