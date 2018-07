Corinthians quer título para ter férias antecipadas

Após 62 partidas oficiais no ano, o Corinthians chega à reta final da temporada no limite do desgaste físico. Para conseguir com que a equipe não perca o ritmo durante as partidas, a comissão técnica tem dado até dois dias de descanso aos titulares após cada jogo e preservado de algumas atividades no campo os atletas mais cansados, como os meias Renato Augusto e Jadson e o atacante Vagner Love.

Os jogadores, inclusive, já se articulam para pedir férias antecipadas em caso de confirmação do título neste fim de semana. Para ser campeão com quatro rodadas de antecedência, o Corinthians precisa vencer o Coritiba, sábado, no Itaquerão, e torcer por um empate do Atlético-MG com o Figueirense, domingo, em Florianópolis.

“Se pudermos acabar logo com essa agonia, vamos sentar com o pessoal e conversar. O relacionamento entre diretoria e jogadores é muito aberto”, disse o zagueiro Gil.

Um dos jogadores mais desgastados do elenco é Renato Augusto. Este ano, ele já entrou em campo 47 vezes e quebrou o seu recorde de jogos em uma temporada na carreira. “O ano tem sido muito desgastante. Estou chegando no meu limite físico”, admitiu.

Até mesmo reservas têm sido submetidos a uma programa especial de trabalhos físicos. São os casos de Cristian e Edu Dracena. Na quinta-feira, por exemplo, Danilo não treinou para fazer reforço muscular na academia.

Ontem, a CBF anunciou o adiamento do jogo contra o Vasco pela 35.ª rodada do dia 18 para o dia 19. O clube paulista fez a solicitação porque no dia 17 quatro jogadores da equipe defenderão a seleção diante do Peru, pelas Eliminatórias. A entidade também mudou São Paulo x Atlético-MG para o dia 19.