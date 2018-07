Luciano quer vingar revés para Figueirense na estreia do Itaquerão

Luciano tem uma motivação extra para o jogo de sábado, às 21h, contra o Figueirense, na Arena Corinthians. O atacante alvinegro está com o time catarinense "entalado na garganta" desde o dia 18 de maio do ano passado, data da inauguração do novo estádio clube. Com um gol de Giovanni Augusto, o Figueirense venceu por 1 a 0.

"Estragaram aquela que era para ser uma festa linda, no dia do meu aniversário. Sábado tem tudo para 'matar' aqui e esquecer essa derrota na estreia da arena", disse o atacante, que, antes de jogar no Corinthians, defendeu o Avaí, arquirrival do Figueirense.

Recuperado de lesão na coxa esquerda, Luciano será titular no sábado e formará o trio de ataque ao lado de Malcom e Vagner Love. Vice-artilheiro do Corinthians em 2014, com 15 gols, este ano ele tem como meta balançar as redes 20 vezes. Por enquanto, fez apenas três, mas confia que a boa fase pode começar a partir de sábado.

"Tem sido um ano mais difícil. Até agora não tive aquela sequência boa. Depois da lesão, estou voltando bem. Espero retomar essa pegada porque ainda dá tempo de fazer muitos gols. Sempre tenho metas", disse o atacante.

Com fama de fazer gols apenas quando sai do banco de reservas e decidir partidas complicadas, o atacante espera marcar logo no início do jogo de sábado. "Às vezes eu fazia boas partidas como titular, mas não fazia gols. Sábado vou tentar fazer gols no primeiro tempo para acabar com essa fama de jogador de segundo tempo."