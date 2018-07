Corinthians quer vencer para se manter na luta por ponta

Tite está em vantagem em relação a Luxemburgo. Apesar de não contar com o peruano Guerrero, o técnico consegue poupar Danilo, que ficará no banco de reservas, e dar nova chance e ritmo de jogo a Renato Augusto. O trio de atacantes que derrotou o Vitória está mantido: Romarinho, Alexandre Pato e Emerson.

Essas duas mudanças implicam em uma mudança significativa de jogo. O Corinthians tende a se tornar um time que cadencia menos o jogo para usar a velocidade. Renato Augusto é mais rápido e chega mais ao ataque que Danilo. E Alexandre Pato é uma arma melhor para puxar um contra-ataque do que Guerrero, que defende a seleção peruana em amistoso na Coreia do Sul.

No último treino antes da partida, Tite posicionou Renato Augusto centralizado no meio de campo. E ele tinha obrigação de carregar pouco a bola e lançar para Alexandre Pato, o atacante mais enfiado do time. Outra jogada testada: lançamentos longos para Romarinho, na direita, ou Emerson, na esquerda. Guilherme foi um dos que mais treinaram esse fundamento.

Jogar com velocidade pelas laterais do adversário pode ser uma boa saída para o Corinthians buscar a vitória porque o Fluminense não terá seus dois titulares da posição. Carlinhos, está suspenso, e Jean, na seleção brasileira. "Precisamos nos adaptar aos jogadores que entram, como o Renato Augusto, tentar ficar com a bola, mas sem tirar a correria dos atacantes. E compactar nosso time no campo do adversário", disse o lateral-esquerdo Fábio Santos.

Se quiser continuar brigando na parte de cima da tabela de classificação, o Corinthians precisa vencer o Fluminense porque caso o contrário dificilmente o time, com 21 pontos, não será ultrapassado. Há um pelotão de equipes logo atrás com 20 ou 19 pontos.

O desafio é por fim a uma oscilação no campeonato. O time de Tite alterna bons jogos como foi contra o Grêmio, Criciúma e Vitória com partidas ruins, como no clássico contra Santos e São Paulo. Apesar disso, Tite vê essa sequência como positiva.

Para Fábio Santos, um empate não pode ser desprezado. Segundo ele, o time já ganhou do Vitória e vai enfrentar o Coritiba, no domingo, em casa. A meta, segundo ele, seria conquistar sete pontos nesses três jogos. "É importante somar o maior número de pontos e ficarmos no pelotão de frente", disse o lateral-esquerdo.