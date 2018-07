Corinthians quer vender um de seus destaques para equilibrar o caixa

Se dentro de campo, as coisas vão muito bem pelos lados do Corinthians, na parte financeira o clube continua tendo dificuldades para honrar seus compromissos, por isso, a diretoria alvinegra espera negociar pelo menos um de seus principais jogadores para evitar problemas futuros.

A intenção é mexer o mínimo possível no elenco, principalmente em relação ao considerado time titular. Por isso, a diretoria acredita que negociando por uma boa quantia um jogador, já será o suficiente para se manter até o fim da temporada.

Entre os atletas cobiçados pelo mercado europeu estão os laterais Guilherme Arana e Fagner, o zagueiro Balbuena e o meia Rodriguinho.

Com o dinheiro, o Corinthians pretende quitar a premiação do título do Campeonato Paulista, que ainda não foi pago. O clube acertou com os atletas o pagamento parcelado dos cerca de R$ 3,5 milhões que serão divididos entre os jogadores.

Além disso, a ideia é acertar com o Bordeaux a contratação do zagueiro Pablo, que tem contrato de empréstimo com o Corinthians até dezembro. O clube brasileiro precisa pagar aos franceses 3 milhões de euros (R$ 11 milhões) para ficar com o defensor.