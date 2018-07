Corinthians quis Sylvinho para o lugar de Mano Menezes

Sylvinho revelou em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport que, antes de o Corinthians contratar Tite, no fim do ano passado, ele foi convidado para assumir o comando da equipe no lugar de Mano Menezes. O ex-lateral-esquerdo, no entanto, preferiu ser auxiliar técnico de Roberto Mancini, na Inter de Milão.

“Sempre mantive contato com o Mancini. Em novembro, quando ele voltou à Inter, ele me telefonou e queria que eu trabalhasse imediatamente com ele. Eu estava no Corinthians e não poderia deixar a equipe faltando quatro jogos para o fim da temporada. Resolvi vir para a Inter depois, apesar de o Corinthians também ter pensado em mim como treinador principal”, disse.

Sylvinho, à época, era auxiliar de Mano Menezes e foi cotado pela diretoria para substituir o treinador depois da goleada por 4 a 1 para o Atlético-MG na Copa do Brasil. Após a eliminação da equipe da Copa do Brasil, chegou-se ao consenso no Parque São Jorge de que Mano não continuaria no clube em 2015, mesmo se o treinador conseguisse a vaga para a Libertadores através do Campeonato Brasileiro.

Foi, então, que surgiu a proposta para Sylvinho ser o novo treinador da equipe. A ideia era reduzir custos com a comissão técnica e ter à frente do departamento de futebol três ex-atletas com identificação com a torcida: Sylvinho (treinador), Edu Gaspar (gerente) e Alessandro (coordenador técnico).

Como o clube não chegou a um acordo com Sylvinho, o presidente Mário Gobbi resolveu trazer Tite de volta. O acerto com o treinador foi oficializado no dia 15 de dezembro, uma semana depois da saída de Mano Menezes, ao fim do Campeonato Brasileiro.