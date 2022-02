Corinthians realiza treino coletivo visando o Bragantino; lesionado, Jô é desfalque

O Corinthians voltou a treinar na manhã desta terça-feira com um coletivo comandado pelo técnico interino Fernando Lázaro. O segundo dia de treinamentos da semana no CT Joaquim Grava teve um novo desfalque para o elenco corintiano. O atacante Jô sentiu dores no joelho esquerdo e ficou com o departamento médico.

Após aquecimento com o preparador físico, o elenco do Corinthians foi dividido em dois grupos para atividades de posse de bola e, por fim, realizou um treinamento coletivo em espaço reduzido.

Leia Também Corinthians encaminha acerto com português Vitor Pereira 20 dias após queda de Sylvinho

Além de Jô, o volante Xavier, com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, deu continuidade ao tratamento na parte interna do centro de treinamento. Jô realizou um trabalho para prevenir lesões.

O Corinthians segue a preparação para o confronto diante do Red Bull Bragantino ao longo da semana. O time se reapresenta nesta quarta-feira pela manhã para dar continuidade aos treinamentos. O volante Paulinho comentou a importância de ter a semana completa de treinos para fazer ajustes e disse que espera dificuldades diante do próximo adversário.

"Sabemos que esta semana cheia é importante para fazer alguns ajustes que a comissão técnica passará para nós. Vamos enfrentar uma grande equipe que é o time do Bragantino e esperamos uma semana muito boa de trabalho", disse Paulinho.

Uma provável escalação do time alvinegro para enfrentar o Red Bull Bragantino é: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinho, Giuliano e Renato Augusto; Willian e Róger Guedes.

Corinthians e Red Bull Bragantino se enfrentam no próximo domingo, às 11h, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Após sete partidas, o Corinthians lidera o Grupo A do torneio, com 14 pontos e um retrospecto de quatro vitórias, dois empates e uma derrota.