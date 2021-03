Corinthians recebe a Ponte Preta e estreia lateral-esquerdo de 16 anos

O surto de casos da covid-19 no elenco do Corinthians abre espaço para mais um jovem ter oportunidade de estrear pelo profissional. O lateral-esquerdo Guilherme Biro, de apenas 16 anos, deve ser titular na partida diante da Ponte Preta, às 11h, na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Paulistão 2021. A equipe do técnico Vagner Mancini entra em campo para encerrar uma série de sete jogos sem vitória.

Ao todo são 14 baixas decorrentes de infecção pelo novo coronavírus, incluindo os laterais Fábio Santos e Lucas Piton. O Corinthians pediu que Biro fosse cortado de um período de treinos da seleção brasileira sub-17, na Granja Comary, para ficar à disposição de Mancini. Ele foi inscrito na competição na sexta-feira.

O lateral-esquerdo, que já jogou como meia e atacante, assinou o primeiro contrato profissional no final do ano passado. A multa rescisória para equipes do exterior é de 30 milhões de euros (R$ 203 milhões). Já para times no Brasil, o valor da indenização é de R$ 24 milhões.

O apelido, claro, tem relação com o ex-jogador do Corinthians Biro-Biro. Guilherme tem cabelo parecido com o jogador que chegou ao clube em 1978 e marcou época.

Além de Guilherme Biro, Mancini vai escalar outros jogadores da base, como Matheus Donelli e Rodrigo Varanda, que já foram titulares no clássico com o Palmeiras, quarta-feira.

O Corinthians busca sua primeira vitória no Paulistão, após dois empates. A equipe não conquista uma vitória desde o dia 3 de fevereiro, quando superou o Ceará por 2 a 1, pelo Brasileirão. Depois disso foram cinco empates e duas derrotas.

O retrospecto contra o adversário na Neo Química Arena é um fator motivacional para o time encerrar o jejum. Em sete jogos na casa alvinegra, o Corinthians conquistou seis vitórias e somou uma igualdade.

Assim como o Corinthians, a Ponte Preta também tem alguns desfalques por causa da covid-19. O goleiro Pedrão, o zagueiro Rayan, o volante Barreto e o meia Camilo testaram positivo. A equipe também busca o primeiro triunfo no Paulistão.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Bruno Méndez, Gil, Jemerson e Guilherme Biro; Cantillo, Roni, Rodrigo Varanda, Cazares e Mateus Vital; Jô. Técnico: Vagner Mancini.

PONTE PRETA: Luan; Apodi, Ruan Renato, Ednei e Yuri; Dawhan, Vini Locatelli, Pedrinho, Moisés e Thalles (Bruno Michel); Paulo Sérgio.

Técnico: Fábio Moreno.

JUIZ: Raphael Claus.

LOCAL: Neo Química Arena.

HORÁRIO: 11h.