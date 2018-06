Corinthians recebe apoio da torcida e Carille repete escalação para o clássico

O Corinthians recebeu o apoio da sua torcida na manhã deste sábado, durante o último treino antes do clássico diante do Palmeiras, domingo, às 16h, na Arena Corinthians, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Pedrinho está pronto para seu 'batismo' em clássicos pelo Corinthians

+ Zé Maria transforma corte na Copa de 1978 em superação

+ Carille vê empate como algo "maravilhoso para o Palmeiras" no dérbi

A presença dos torcedores para apoiar atletas e comissão técnica tem se tornado tradição antes de partidas importantes. Desta vez os torcedores compareceram ao CT Joaquim Grava. Os jogadores retribuíram à manifestação e foram saudar os corintianos que faziam a festa do lado de fora, com bandeiras, fogos de artifício e instrumentos musicais.

O técnico Fábio Carille deve manter a equipe que superou o Vitória por 3 a 1, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, na quinta-feira. Assim, Pedrinho continua entre os titulares, ao lado de Romero no ataque. Xodó da torcida, ele tem feito boas apresentações. Depois de se movimentar em curto período no treinamento, o atleta bateu papo individual com o comandante alvinegro.

Com Cássio no gol, a linha defensiva será montada com Mantuan, Balbuena, Henrique e Sidcley. Gabriel e Maycon farão a proteção da zaga. E a armação das jogadas ficará a cargo de Jadson e Rodriguinho.

Apesar da atenção especial a Pedrinho, Carille conversou bastante com o elenco durante a atividade. Mostrou vídeo aos jogadores e teve longo diálogo com a equipe que iniciará o derby. No campo do CT, o restante do elenco fez trabalho em campo reduzido, com ênfase na rápida troca de passes, marcação, finalização e outros fundamentos.

Os desfalques para a partida são Renê Júnior, Ralf, Fagner, Clayson, Léo Santos e Danilo, todos machucados. A equipe está na terceira posição do Brasileirão com sete pontos, um atrás do vice Palmeiras e três do líder Flamengo.

Os 23 relacionados do Corinthians para o clássico são:

Goleiros : Caique e Cássio;

Laterais : Juninho Capixaba, Mantuan e Sidcley;

Zagueiros : Balbuena, Henrique, Marllon e Pedro Henrique;

Volantes : Gabriel, Maycon e Paulo Roberto;

Meias : Jadson, Mateus Vital, Marquinhos Gabriel, Pedrinho, Rodriguinho e Thiaguinho;