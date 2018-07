Corinthians recebe arena inacabada em cerimônia de entrega das chaves

SÃO PAULO - Corinthians e Odebrecht farão nesta terça-feira o "comissionamento" da obra do estádio, ou seja, a empreiteira passará simbolicamente a arena para as mãos do clube em uma cerimônia em Itaquera. Haverá também a checagem do funcionamento das instalações e a negociação de possíveis acertos. Isso significa que a empresa retirará do canteiro de obras a maior parte do contingente de operários que estavam em atividade até ontem, mesmo com muito serviço ainda por fazer.

Para finalizar a Arena Corinthians para a Copa, a fim de receber o jogo de abertura do torneio, os funcionários terceirizados ainda estarão pegando no batente. Como, por exemplo, os operários contratados pela Fast Engenharia, encarregada de fazer as arquibancadas temporárias – ela mantém a previsão de entrega dos setores para a primeira quinzena de maio.

Na última sexta-feira, o Estado visitou o estádio de Itaquera e pôde comprovar que ainda há muita coisa que precisa ser arrumada para o Mundial. Na parte estrutural, um dos maiores problemas é a cobertura, que ficou atrasada desde a queda da peça que matou dois operários, em 27 de novembro. Por isso mesmo, não será possível colocar os vidros na ponta da cobertura antes da Copa do Mundo, pois esse é um trabalho demorado e que só pode começar depois que toda a estrutura do teto estiver colocada.

Até as últimas horas antes da entrega do estádio, a Odebrecht finalizava a cobertura no setor norte, mas ainda falta colocar a membrana na estrutura do teto do Prédio Oeste. Se isso não for feito, o torcedor poderá olhar para cima e observar toda a estrutura de ferro sem o acabamento necessário. Na parte interna, algumas coisas estão dentro do cronograma, como a colocação da mobília nos camarotes, nos vestiários e nos restaurantes, por exemplo. Falta ainda ligar o sistema de internet sem fio, o que será feito por empresa terceirizada.

Do lado de fora, existe a pendência das estruturas complementares, necessárias para que um estádio receba um jogo de Copa do Mundo. A Odebrecht já pavimentou todo o entorno do estádio para que o terreno possa receber as tendas dos parceiros da Fifa e as instalações para imprensa e voluntários, e o Corinthians aceitou se encarregar do custo, que varia de R$ 40 milhões a R$ 60 milhões. Para isso, vai contar com um empréstimo da Caixa.