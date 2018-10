Corinthians recebe Bahia para encerrar jejum e se afastar do rebaixamento

O Corinthians recebe o Bahia neste sábado, às 19h, em Itaquera, preocupado em encerrar a sequência de cinco jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro e também para se afastar da zona de rebaixamento. De quebra, buscará a vitória de número cem em seu estádio.

O técnico Jair ventura não contará com o meia Jadson, que ficou de fora da lista de relacionados por causa de um problema na panturrilha direita. Também não terá os atacantes Roger e Clayson, suspensos. Com isso Pedrinho ficará responsável pela armação das jogadas e o paraguaio Sergio Díaz ganhará a primeira chance entre os titulares.

Jair completará o 12º jogo à frente do Corinthians e nunca conseguiu repetir a escalação da equipe. "Tem uma situação que você não repete por opção. E uma que você não pode. Nesse período que estou aqui, só duas vezes optei por mudar, nas outras, fui obrigado. Lógico que você quer dar sequência na equipe para dar entrosamento, e ritmo. Mas quando você tem situações que não satisfazem, pode mudar para melhorar também", comentou o treinador.

Sem conseguir dar entrosamento, ele tentará melhorar ao menos seu retrospecto à frente do time. Até aqui possui apenas 30,3% de aproveitamento, com duas vitórias, quatro empates e seis derrotas. A reação precisa vir logo, pois a zona de rebaixamento está cada vez mais perto.

"Temos qualidade para estar mais longe e dentro disso vamos trabalhar forte para subir o mais rápido possível. Na zona de rebaixamento tem quatro, e entre nós e a zona tem mais quatro times. A gente está olhando para cima, mas sabemos que o andar de baixo está próximo. Vamos tentar voltar a vencer e deixar esse assunto ali, porque não é bom para ninguém", disse Jair.

REAÇÃO EM CASA - O Corinthians vem de duas derrotas seguidas em seus domínios. Perdeu a decisão da Copa do Brasil por 2 a 1 para o Cruzeiro e levou 3 a 0 do Flamengo pelo Brasileirão, esta última sendo a pior de sua história em casa. A Arena Corinthians ficou pronta em 2014 e, se for analisado o desempenho ano a ano, o time nunca teve um desempenho tão ruim como agora em 2018. Do início da temporada para cá, a equipe alvinegra perdeu sete vezes na Arena e tem aproveitamento de 62%. Até então, 2015 e 2017 eram os anos com mais derrotas: três no total em cada um.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS X BAHIA

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Douglas; Sergio Díaz, Pedrinho, Emerson Sheik e Romero. Técnico: Jair Ventura.

BAHIA - Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Jackson, Lucas Fonseca e Léo; Gregore, Nilton, Ramires, Paulinho e Vinícius; Edigar Junio. Técnico: Enderson Moreira.

ÁRBITRO - Pericles Bassols.

HORÁRIO - 19h

NA TV - Pay-per-view.

AO VIVO - estadao.com.br/e/sccp.

LOCAL - Arena Corinthians, em São Paulo (SP).