Corinthians recebe Bragantino e busca 1ª vitória em casa sob comando de Sylvinho

O Corinthians busca a primeira vitória sob o comando de Sylvinho na Neo Química Arena. Depois de duas derrotas em casa com o treinador, o time recebe nesta quarta-feira, às 20h30, o Red Bull Bragantino pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Os dois tropeços em casa foram para o Atlético-GO: 1 a 0 pela rodada inaugural do Brasileirão e 2 a 0 no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Apesar do retrospecto ruim em Itaquera, Sylvinho vem de um empate fora de casa no clássico com o Palmeiras. O resultado foi visto como positivo pelo treinador.

"Acredito que esse processo de evolução, buscar esse padrão, conexões, entregas, tem muita coisa e leva tempo. Estamos trabalhando para que isso vire um padrão de time", afirmou. No total, ele soma cinco partidas à frente do Corinthians, com duas derrotas, dois empates e uma vitória.

Sylvinho tem insistido em uma formação sem centroavante fixo. Nas escalações até aqui, ele tem montado um meio de campo com trio de volantes e uma linha de três jogadores na frente, com Luan mais centralizado. Cantillo até tem dado maior movimentação, mas falta criatividade e também qualidade para finalizar.

O Corinthians tem pouca iniciativa de jogo. As oportunidades surgem a partir de erros do adversário, quase sempre em jogadas pelo lado direito com Fagner e Gustavo Mosquito. A falta de ação talvez seja a causa pelo time não ter vencido ainda em casa. Somou pontos justamente quando conseguiu o resultado a partir dos contra-ataques.

No Brasileirão, o Corinthians somou quatro pontos até aqui e ocupa a décima colocação. Uma vitória, no entanto, pode levar a equipe para as primeiras colocações. Eliminado na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil, o time de Sylvinho tem como único objetivo na temporada o torneio por pontos corridos.

A novidade na escalação pode ser o retorno do zagueiro Jemerson. Ele voltou a treinar com a equipe na segunda-feira após se recuperar de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O jogador, no entanto, vive impasse no clube. Seu contrato vai até o final de junho e ainda não acertou a renovação.

Para seguir no Corinthians ele precisaria aceitar uma redução salarial. Como parte da redução de gastos, a diretoria acertou o empréstimo do volante Camacho para o Santos. Ele já havia ficado de fora da última partida por causa da negociação.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS X RED BULL BRAGANTINO

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos (Lucas Piton); Cantillo, Gabriel e Roni; Gustavo Mosquito e Mateus Vital; Luan. Técnico: Sylvinho.

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Jadsom Silva, Lucas Evangelista e Claudinho; Arthur, Ytalo e Helinho. Técnico Maurício Barbieri.

ÁRBITRO: Thiago Luis Scarascati (SP).

HORÁRIO: 20h30.

LOCAL: Neo Química Arena.

NA TV: Pay-per-view.