Corinthians recebe Cobresal preocupado com série de decisões

A sequência de decisões nos próximos dias fez o técnico Tite mudar a escalação do Corinthians para o jogo dsta quarta-feira contra o Cobresal, do Chile, às 21h45, no Itaquerão, pela Copa Libertadores. A equipe entra em campo apenas com o goleiro Cássio como titular.

Já classificado às oitavas de final, o Corinthians preferiu dar descanso aos principais jogadores para se poupar da sequência compromissos. No sábado, o time decide vaga na final do Campeonato Paulista e na outra quarta-feira, joga fora de casa já pela ida do mata-mata da Libertadores.

"É diferente quando um time descansado enfrenta um que jogou no meio ou no fim de semana. Não é a qualidade do adversário. É porque já estamos classificados. Se não estivesse assegurado não seria essa a decisão", explicou Tite.

A principal novidade é o retorno de Rodriguinho. O meia ficou quatro partidas fora com uma contusão muscular na coxa direita. O jogo vale para o time confirmar o primeiro lugar do grupo. Para isso, basta uma vitória simples.

O resultado positivo daria à equipe um caminho teoricamente mais fácil na segunda fase, fora a vantagem de poder definir os confrontos como mandante.

Tite negou considerar a escalação como "alternativa". "Não é. Construímos a campanha com eles. Exceção feita ao Cássio em relação ao Walter, que poderia iniciar tranquilamente, mas a continuidade é importante", explicou o técnico. A equipe foi definida em treino tático na tarde desta terça. Na atividade, o atacante Rildo sofreu uma contusão e preocupa a equipe para as próximas partidas.

O adversário chileno não tem mais chances de classificação à próxima fase. Em cinco rodadas, perdeu quatro partidas e ganhou apenas uma. No primeiro turno, o Corinthians ganhou fora de casa por 1 a 0.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X COBRESAL

CORINTHIANS: Cássio; Edílson, Vilson, Balbuena e Guilherme Arana; Willians; Romero, Rodriguinho, Maycon e Marlone; Luciano. Técnico: Tite.

COBRESAL: Cuerdo; Cerón, Silva, Rojas e Contreras; Cabión, Otárola, Jerez e González; Poblete e Maldonado. Técnico: Dalcio Giovagnoli.

Juiz: Carlos Ruíz (Equador)

Local: Itaquerão, em São Paulo

Horário: 21h45

Na TV: Globo e SporTV