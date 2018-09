Corinthians recebe 'não' de Abel Braga e descarta técnico estrangeiro

O único consenso entre os diretores do Corinthians para o cargo de técnico após a queda de Osmar de Loss é Abel Braga, mas o treinador só pretende voltar a trabalhar em dezembro. O treinador chegou a ser sondado pelo clube paulista, mas deu a mesma resposta já enviada a outros times que o procuraram recentemente: ele quer ficar mais próximo da esposa após a perda do filho.

A diretoria descarta a contratação de um técnico estrangeiro para comandar a equipe neste momento. O Estado apurou que os dirigentes querem um treinador com experiência no futebol brasileiro e avaliam que não há tempo para adaptação de um profissional do exterior.

O Corinthians quer um treinador com experiência, mesmo que não tenha grandes títulos. Nomes em estudo pela diretoria são Roger Machado, Dorival Junior e Jair Ventura. Conselheiros sugeriram os nomes de Levir Culpi e Adilson Batista, mas não despertaram grande interesse da diretoria.

Ao anunciar a saída de Osmar Loss, que voltará a trabalhar como auxiliar, o diretor de futebol Duílio Monteiro Alves afirmou que a intenção do clube é anunciar o novo técnico antes do clássico de domingo, diante do Palmeiras. "A gente pretende ter um treinador sexta ou, no mais tardar, no sábado para que possa começar a trabalhar", completou o dirigente.

Loss foi "demitido" após a derrota para o Ceará, quarta-feira, na Arena Castelão. O time do Corinthians teve uma atuação ruim, principalmente no primeiro tempo, e foi envolvido pelo rival, que poderia ter conseguido mais gols. Com a derrota, o Corinthians se manteve estagnado nos 30 pontos e se distanciou da briga por uma vaga na Copa Libertadores. A distância para a zona de rebaixamento passou a ser de apenas sete pontos.

O time tem uma sequência dura pela frente. Depois do clássico diante do Palmeiras, domingo, no Allianz Parque, o próximo confronto será diante do Flamengo, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, no Maracanã.