Corinthians recebe o Cruzeiro para encerrar jejum de vitórias e se manter no G-4

O Corinthians está há quatro jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim se mantém no G-4 da competição. A folga que tinha na tabela para os outros concorrentes encurtou e agora o time alvinegro enfrentará o Cruzeiro neste sábado, às 19h, na arena em Itaquera, na tentativa de quebrar a sequência negativa e continuar no grupo que garante vaga direta à Libertadores.

A série com três empates e uma derrota colocou em xeque o trabalho do técnico Fábio Carille e na última semana começaram as especulações de eventuais treinadores que poderiam assumir o comando da equipe na próxima temporada. Preocupado em mudar a atitude da equipe, o treinador fez sete mudanças na partida de meio semana contra o Goiás.

Substituto de Cássio no gol do Corinthians no sábado, Walter negou qualquer problema na relação do treinador com os atletas. "Ele é muito aberto a tudo ali dentro, essa notícias que acabam saindo, a gente fica surpreso, muita coisa não é verdade. Mas ele fica tranquilo, um cara experiente, por tudo o que conquistou. A gente respeita, é sempre a primeira voz", comentou.

Walter ganhará uma chance no gol pois o titular da meta está suspenso. E não é só esse problema que Carille terá de enfrentar. Gil também não poderá jogar por causa do terceiro cartão amarelo e Manoel pertence ao Cruzeiro. Com isso, a dupla de zaga será formada por Marllon e Bruno Méndez.

Outra mudança em relação ao time da última partida será a entrada de Danilo Avelar na lateral esquerda no lugar de Carlos Augusto. "O trabalho é o mesmo para todos, claro que tem a confiança de estar jogando mais que fica mais elevada. Eu estou de fora, Marllon também, Bruno Méndez entrou no último jogo. O grupo confia na gente, vamos suprir bem a necessidade para manter os números", disse o goleiro.

O Cruzeiro derrotou o São Paulo na última rodada, resultado que encerrou uma série de oito jogos sem vitórias no Brasileirão. Os três pontos, no entanto, não foram suficientes para tirar a equipe da zona de rebaixamento. "Até o ano passado a gente estava brigando um pouco lá em baixo e foi bem difícil. O psicológico vai lá para baixo. Qualquer lance na partida pode mexer com o psicológico deles."

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS X CRUZEIRO

CORINTHIANS: Walter; Fagner, Bruno Méndez, Marllon e Danilo Avelar; Ralf, Sornoza e Mateus Vital; Pedrinho, Gustagol e Janderson. Técnico: Fábio Carille.

CRUZEIRO: Fábio; Orejuela, Dedé, Fabrício Bruno e Egídio; Henrique, Ederson, Robinho e Thiago Neves; Marquinhos Gabriel e Fred. Técnico: Abel Braga.

ÁRBITRO: Bruno Arleu de Araujo

LOCAL: Arena Corinthians

HORÁRIO: 19h

NA TV: Première